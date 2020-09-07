بدء اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة غدا

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، اختبارات القبول للطلاب المتقدمين، لـ الجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان وفروعها الثلاثة"، ولمدة 4 أيام، حتى 11 سبتمبر الحالي.

وتتمثل الاختبارات في اختبارات اللغة الإنجليزية والتخصصات العلمية للكليات، والتفكير النقدي، وذلك عبر الإنترنت أون لاين عن بعد.

وتغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الليلة، باب التقدم والالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان وفروعها الثلاثة"، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

اختبارات اللغة الإنجليزية والتخصصات العلمية للكليات والتفكير النقدي

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت الماضي، بدء اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الإنجليزية)، في الفترة من 8 سبتمبر حتى 11 سبتمبر باللغة الإنجليزية، ويبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.

وأكد الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، أنّه جار الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بالجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان"، لافتا إلى أنّه سيتم بعد غد الأربعاء البدء في إجراء اختبارات القبول للمتقدمين ببرامج الكليات المختلفة، عن طريق الاختبارات أون لاين عن بعد.

وأضاف شعيرة، لـ"الوطن"، أنّ 35 ألف طالب وطالبة تقدموا حتى الآن للالتحاق بالكليات في الجامعات الثلاثة، وجار الانتهاء من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات الدولية بشأن عمل التوأمة مع الجامعات الجديدة.