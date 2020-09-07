عاجل.. نائب وزير التعليم: لا تخفيض في المناهج أو عدد ساعات الدراسة

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد لن يتضمن أي تخفيض في المناهج أو عدد ساعات الدراسة.

وأضاف حجازي"، خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الهيئة القومي لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء اليوم، أن العام الدراسي سيشهد الدمج بين التعليم داخل الفصل، والتعليم عن بعد، لتحقيق نواتج التعلم المرجوة، بما سيحقق الجودة، التي تتحقق منها "هيئة جودة التعليم".

كانت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ترأست يرافقها الدكتور رضا حجاوي، نائب وزير التعليم، اليوم اجتماعاً في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ومديري المديريات التعليمية والجودة على مستوى الجمهورية، لمناقشة الخطة المقترحة للتقدم للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي القادم 2020/2021 والنقاش حول تحديث اجراءات الاعتماد في ظل التعليم المدمج او الهجين واجراءات واليات الاعتماد التي تجمع بين الزيارة الفعلية والزيارات الافتراضية.

شارك في الاجتماع كلاً من الدكتورة أسماء مصطفي، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي، وسعيد صديق، رئيس الادارة المركزية للجودة، و الدكتورة راندا حلاوة، مدير الادارة المركزية لاعداد القيادات، والدكتور عطية السيد، مدير ادارة التدريب بالهيئة، والدكتور أسامة صالح مدير ادارة الاعتماد بالهيئة.

الحضور والانصراف في العام الدراسي الجديد

ويُعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، غدا، ملامح وتفاصيل العام الدراسي الجديد، والأطر الرئيسية الخاصة بمواعيد الحضور والانصراف، وأيام الغياب المقررة لكل مرحلة دراسية.

كما يعلن الوزير، تفاصيل نُظم التعليم عن بعد والاعتماد على الـ"أون لاين" في الدراسة، وفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمشاركين في المنظومة التعليمية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

واجتمع شوقي في وقت سابق، مع أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لوضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي جاء بها عدد من التواريخ المهمة، التي تحدد مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي 2020-2021م، والمدة الفعلية للدراسة، ومواعيد إجراء امتحانات شهادات النقل والإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي جاءت كما يلي:

يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2021.

يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد من السبت 17 أكتوبر 2020 وحتى 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

مدة الدراسة الفعلية للعام الدراسي بأكمله 33 أسبوعا.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 23 يناير 2021.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 15 مايو 2021.

تُعقد امتحانات الدبلومات الفنية السبت 29 مايو 2021.

تُقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.