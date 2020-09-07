التعليم: تجديد التقرير الطبي لطلاب الدمج دون حضور التلميذ

قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إنّه سيتم العمل بآخر تقرير طبي للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنظام الدمج، على أن يتم تجديد القرار من اللجنة للصف الأول الثانوي عام أو فني، بناء على آخر تقرير دون حضور الطالب.

وأضافت عبدالسلام، عبر صفحتها على فيس بوك: "نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها، وحرصا منا على صحة أبنائنا وفق الظروف التي تمر بها البلاد، يُعمل بآخر تقرير طبي للطلاب الحاصلين على الإعدادية بنظام الدمج، ويتم تجديد القرار من اللجنة للصف الأول الثانوي عام أو فني بناء على آخر تقرير دون حضور الطالب".

واتخذت وزارة التربية والتعليم الفترة الماضية، إجراءات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بينها تدريب معلمي مدارس التربية الخاصة ومعلمي المدارس الدامجة بالتعليم العام والفني، وإقامة العديد من البطولات والمسابقات المحلية.

وأنشأت الوزارة مركز ريادة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، والذي يعد المركز الأول على مستوى الوطن العربي من حيث المساحة والخدمات المقدمة، ويرعى المركز الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية والإعاقة الفكرية واضطراب التوحد واضطراب فرط الحركة.

وإضافة الى ما تم تنفيذه في المناهج الجديدة لطلاب التربية الفكرية في إطار مناهج 2.0، وإعداد مواءمة المناهج لطلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين، بالتعاون مع يونيسيف وفريق من الخبراء الدوليين وكلية علوم الإعاقة بالزقازيق، وبمساهمة من الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، بتطوير 3 مراجع توفر المبادئ التوجيهية وللإرشادات لصانعي الكتب المدرسية والعاملين في مجال التعليم، بشأن تكييف ومواءمة مخرجات التعلم مع مختلف أنواع الإعاقات الحسية والذهنية، وتبني أساليب تدريس دامجة تعزز اكتساب المهارات المعرفية وغير للمعرفية والحياتية عند الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.