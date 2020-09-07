"يا حبيبي" لـ محمد رمضان تتخطى مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

بعد إصدارها بأقل من 24 ساعة تصدرت أغنية محمد رمضان والمغني العالمي ميتري جيمس "يا حبيبي" تريند موقع يوتيوب، كما تخطى عدد مشاهداتها مليون مشاهدة وقاربت على المليون نصف في 19 ساعاة فقط من طرحها.

يذكر أن أغنية "يا حبيبي" تجمع "رمضان" بمغني الراب جيمس، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في دبي حيث سافر رمضان بطائرة خاصة بصحبة أسرته إلى دبي لتصوير الكليب.

وكان رمضان روج للكليب قبل طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليه بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".