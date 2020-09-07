صبحي: مليار و200 مليون جنيه حجم استثماراتنا في 19 مركز شباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على الاستثمار في مراكز الشباب، والتوسع فى مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف محافظات الجمهورية والتي تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أعباء مالية، لافتا إلى أن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطى مليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية اليوم، إن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها، لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيداً للأندية والمراكز، مع اتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات.

11 مشروعا في 4 مراكز شباب بمحافظة الفيوم

من جانبها أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه جار حالياً الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا بـ4 مراكز شباب بمحافظة الفيوم والتي تتنوع مابين حمامات سباحة ومحلات تجارية وقاعة مناسبات اجتماعية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشاريع بمركز شباب الشهيد حسن عبدالمنعم والتي تشمل حمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال بالإضافة لكافتيريا ومطعم وشاليهات.

وهذه المشاريع تأتي ضمن مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية، حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الفيوم بحوالى 27.5 مليون جنية.