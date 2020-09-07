"البترول": غلق مزايدة التنقيب عن الذهب 15 سبتمبر

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية ، لإغلاق مزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في 15 سبتمبر الساعة 12 ظهرًا.

وكان من المقرر إغلاق مزايدة الذهب في 15 يوليو الماضي، ولكن نظرًا للظروف التي مر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وتوقف الطيران، وكذلك العمل، تم مد فترة المزايدة لمدة 3 أشهر أخرى.

وأعلنت وزارة البترول في مارس الماضي عن بدء طرح مزايدة التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية، ومنذ إصدار الإعلان بادرت العديد من الشركات بنيتها في التقدم للمشاركة في المزايدة.

ومن جانبه قال الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن المزايدة ستغلق في موعدها هذه المرة، ولم يتم مدها مرة أخرى.

وأضاف "أبوبكر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المزايدة تم مدها لشهر سبتمبر نظرًا للظروف التي مر بها العالم من انتشار فيروس كورونا، ما أدي إلى غلق حركة الطيران، وفرض الحجر الصحي العام في العديد من الدول.

وأشار "أبو بكر" في تصريحات سابقة، إن هناك 6 شركات قامت بسحب كراسات الشروط والبيانات الجيولوجية الخاصة بالمناطق المطروحة في المزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية لعام 2020، من هيئة الثروة المعدنية.