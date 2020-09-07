الحكومة: نهدف لتحسين جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن دور الهيئة لا يقتصر على اعتماد المؤسسات التعليمية فقط، وانما تضع معايير الاعتماد، وتعمل على إعداد وتدريب الكوادر التعليمية، ووضع المعايير الاكاديمية القياسية، والدعم الفني للمؤسسات التعليمية، وبناء القدرات، والعمل على تحقيق جودة التعليم، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتحقيق جودة التعليم، كما جاءت برؤية مصر 2020/2030.

وأضافت "يوهانسن"، خلال اجتماع عقدته "الهيئة" اليوم، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية، إن الدولة تهدف إلى تحسين جودة النظام التعليمي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتحسين جودة أداء المؤسسات التعليمية، لنصعد بتصنيف مصر في التصنيفات العالمية في مجال التعليم، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير المناهج من خلال تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، وهذه هي الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وتابعت: "مصر بها 56000 مؤسسة تعليم، قبل جامعي بخلاف المعاهد الأزهرية، والهيئة قامت بتنفيذ 11419 زيارة و3000 زيارة استكمال للمؤسسات التي زيارتها، وتم إرجائها لتحسين بعض نقاط الضعف بها، وتم اعتماد 36 مؤسسة تعليم فني".

وواصلت: "إجمالي ما تم اعتماده 11.5% من جملة المؤسسات التعليم قبل جامعي في مصر، في حين أن المستهدف في خطة مصر 2020، الوصول إلى اعتماد 20% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي".

وأضافت: "نعمل على أن تتضافر جهود الهيئة ووزارة التربية والتعليم، لتذليل كل العقبات أمام المؤسسات، للوصول إلى المستهدف في 2030، وهو اعتماد 33000 مؤسسة بنسبة 60%".

وقالت عيد، إنه لم نواجه ظروف أصعب من جائحة كورونا، لكن سنستغل هذه الظروف وتطويعها لصالحنا، في استغلال حلول تقليل الكثافات، لحفظ وسلامة أبنائنا، للوصول إلى تحقيق معايير الجودة، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم، تتقدم سنويا، فيما يتراوح من 900– 1150 مدرسة، في حين أن خطة الوزارة، تتضمن 1500 مؤسسة سنويا، فنحن نحتاج لقفزة في الأعداد، للوصول إلى 1500 المقررة سنويا، وصولا إلى 3000 سنويا، لتحقيق المستهدف في خطة مصر.