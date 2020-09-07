عاجل.. "التعليم": سنقلل الكثافات داخل الفصول في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي الجديد سيشهد تطبيق إجراءات احترازية، وتقليل الكثافات داخل الفصول، والدمج بين نوعي التعليم داخل الفصل، والتعليم عن بعد.

وأضاف "حجازي"، خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الهيئة القومي لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء اليوم، أن التحدي الاكبر في التعليم هو اتاحة التعليم مع الحفاظ علي جودته والهدف من الجودة ليس الحصول علي الشهادة وانما ضبط ضمان الجودة والاستمرارية.

وتابع: "التدريب أيضاً ليس هدفاً، وإنما تطبيق ما تم التدريب عليه، والاستفادة منها"، مشدداً على وجوب تحقيق حقيقة داخل المدارس والتحقق منها بالأدلة الفعلية.

ووصف نائب وزير التعليم، "التعليم المدمج"، وتقليل الكثافات بـ"الفرصة الذهبية لتحقيق الجودة"، وذلك من خلال تقليل الكثافات وهي كانت عقبة في زيادة اعداد المدارس المتقدمة من الوزارة للاعتماد من الهيئة.

وطالب رضا حجازي مديري المديريات بتحويل الجودة بالمؤسسات الي اسلوب حياة وروتين يومي وثقافة داخل المؤسسة فتصبح الجودة غاية في السهولة بما يضمن استدامتها.

وأردف: "ما لا يخطط لا يتابع، وما لا يتابع لا يقاس، وما لا يقاس لا يُحسن، وما لا يُحسن لا يمكن ضمان جودته".

كانت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ترأست يرافقها الدكتور رضا حجاوي، نائب وزير التعليم، اليوم اجتماعاً في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ومديري المديريات التعليمية والجودة على مستوى الجمهورية، لمناقشة الخطة المقترحة للتقدم للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي القادم 2020/2021 والنقاش حول تحديث اجراءات الاعتماد في ظل التعليم المدمج او الهجين واجراءات واليات الاعتماد التي تجمع بين الزيارة الفعلية والزيارات الافتراضية.

ويُعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، غدا، ملامح وتفاصيل العام الدراسي الجديد، والأطر الرئيسية الخاصة بمواعيد الحضور والانصراف، وأيام الغياب المقررة لكل مرحلة دراسية.

كما يعلن الوزير، تفاصيل نُظم التعليم عن بعد والاعتماد على الـ"أون لاين" في الدراسة، وفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمشاركين في المنظومة التعليمية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

واجتمع شوقي في وقت سابق، مع أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لوضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي جاء بها عدد من التواريخ المهمة، التي تحدد مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي 2020-2021م، والمدة الفعلية للدراسة، ومواعيد إجراء امتحانات شهادات النقل والإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.