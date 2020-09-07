عاجل.. حكم نهائي في قضية مقتل "خاشقجي": 124 سنة سجن لـ8 مدانين

أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية، اليوم، صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكّد المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية، أنَّ المحكمة الجزائية في الرياض أصدَرت في هذا أحكاما بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقًا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية، أنَّ "هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي".

وقضت الأحكام بالسجن 20 عامًا على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن 10 سنوات لواحد منهم و7 سنوات لاثنين.

وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية أنَّ "هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقًا للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكّدًا أنَّه "بصدور هذه الأحكام النهائية، تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقًا للمادتين 22 و23 من نظام الإجراءات الجزائية".