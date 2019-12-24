قال مسئول أمريكى كبير إن الولايات المتحدة تعتبر أن الحكم الذى أصدرته السعودية بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 آخرين فى قضية مقتل الصحفى، جمال خاشقجى، «خطوة مهمة».

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء أمس، أن الأحكام التى أصدرها القضاء السعودى بشأن الجريمة تؤكد التزام السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين فى هذه القضية، ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية، وبشكل كفل لكل الأطراف حقوقها القانونية.

وصرح أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، بأن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين فى الجريمة يؤكد استقلالية القضاء السعودى، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضى وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة. وأكد «قرقاش» وقوف الإمارات التام مع السعودية فى جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها محور الاعتدال العربى، الذى يعد الضامن الرئيسى لأمن الإقليم.

الإمارات ترد على "تركيا": نرفض محاولات استغلال القضية

وشدد الوزير الإماراتى على رفض أى محاولات لاستغلال قضية «خاشقجى»، أو التدخل فى شئون المملكة الداخلية. ويأتى الرد الإماراتى رفضاً لتعليق تركى على الحكم الابتدائى الصادر فى القضية، إذ اعتبرت «أنقرة» أنه تحايل على العالم.

وقال صلاح خاشقجى، ابن الصحفى القتيل، مساء أمس، إن القضاء السعودى «أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجى».

وأضاف فى تغريدة على «تويتر»: «نؤكد ثقتنا فى القضاء السعودى بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة.. الحمد لله والشكر له».

وتابع: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضى، فلا ظلم ولا مماطلة». وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفى، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورّطه فى تلك القضية.