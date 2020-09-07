تطور في قضية الفيرمونت.. طارق العوضي يتولى الدفاع عن ابنة نهى العمروسي

في تطور مفاجئ في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفيرمونت"، أعلن طارق العوضي المحامي بالنقض، تولي الدفاع رسميا عن ابنة الفنانة نهى العمروسي.

ووصف نازلي كريم، ابنة الفنانة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات بـ"الشاهدة المتهمة".

وقال العوضي في بيان له منذ قليل، إنه سيتولى الدفاع عن ابنة الفنانة في المحكمة، وسيحضر معها في تحقيقات النيابة العامة، مشيراً إلى أنه لن يُدلي باي تصريحات صحفية، سواء من جانبه كفريق دفاع أو من جانب أسرتها.

واعتبر العوضي، أن نشر أي تصريحات منسوبة الي الدفاع أو أسرة موكلته نازلي مصطفي كريم هي تصريحات كاذبة ايا كان مصدرها.

وقررت النيابة العامة، الاثنين الماضي، حبس نازلي مصطفى كريم ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفيرومنت.

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية التعدى على فتاة فى فندق الفيرمونت، عام 2014، وتبذل فيها جهودا مضنية وأكدت، خلال عدة بيانات لها، جدية التحقيقات، وذلك بحبس متهمين اثنين، وإدراج 7 آخرين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وملاحقتهم دوليا، وذلك بعد تلقيها بلاغا من المجنى عليها، مطلع الشهر الجاري.

ونفاذا لأمر النيابة العامة بتتبع المتهمين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط متهمين سابقين، وهما أمير زايد، السابق اتهامه في واقعة مماثلة، وعمر حافظ، حيث تم ضبط الأول يوم الأربعاء الماضي، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين، كما تم ضبط الثاني، يوم الجمعة، وصدر القرار القضائي بحبسهما احتياطيا، على ذمة التحقيقات.