"حنين ومودة وهدير وريناد" زميلات ابنة نهى العمروسي في سجن النساء

"حنين ومودة وهدير وريناد" نزيلات سجن النساء في القناطر الخيرية، من مشاهير تطبيق "تيك توك"، اللاتي يواجهن تهم التحريض على الفسق وممارسة الدعارة والخروج على قيم المجتمع من خلال فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية على منصات التواصل الاجتماعي.

ابنة نهى العمروسي المتهمة في قضية فيرمونت ستزامل المتهمات في "عنبر الآداب" في سجن القناطر الخيرية، في منطقة سجون القناطر، حيث يقع سجن النساء، الذي صار الأكثر شهرة في منطقة السجون، وذاع صيت المنطقة بسبب وجوده.

سجن القناطر أو سجن النساء هو سجن مخصص لحبس السيدات وقضاء فترات حبسهن، ووفقًا لمصدر أمني فإن السجن مكون من 10 عنابر وبه حضانة أطفال، ومنطقة ألعاب وملاهي، بالإضافة لحديقة ومستشفى، ومناطق للتريض، ومؤخرًا اتجهت الأنظار لسجن القناطر عقب ظهور قضية الفيرمونت واتهام عدد من السيدات والفتيات في القضية، وهو ما يستدعي نقلهن إليه مع صدور قرارات حبس لفترات طويلة تفوق قدرة حجز الأقسام عن استيعاب تلك الأعداد.

وقال مصدر أمني إن عنبر الآداب من أشهر عنابر السجن ويقع بجوار مبنى المستشفى، وهو عبارة عن دور واحد به عدة عنابر من الداخل وهو مخصص للفتيات والسيدات المتهمات في جرائم الآداب والدعارة بوجه عام، في حراسة سجانات وشرطيات.

ومن بين مباني السجن عنبر الإيراد وهو عبارة عن دور واحد، وتمكث فيه السجينات مدة 11 يومًا ثم يجري توزيعهن إلى عنابر التحقيقات.

وأضاف المصدر أن هناك عنبر التحقيقات وهو عبارة عن مبنى من طابق واحد به عنبر 9 وعنبر 2 ، بالإضافة إلى حجرتين "ملكي" ترتدي فيهما النساء ملابسهن المدنية أثناء فترة التحقيق وحتى صدور الحكم.

ويضم السجن عنبر الأحكام وهو عبارة عن طابقين، ويحتوي الطابق الأول على عنبر 6 وعنبر 7 وهما عنبران خاصان بأحكام السرقة والقتل، بالإضافة إلى المشاجرات، ويوجد بالطابق الثاني عنبر 4 وعنبر 5 وهما خاصان بأحكام المخدرات.