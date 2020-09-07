الدولار يتراجع قرشين والذهب يتذبذب

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى تراجعا بحصيلة قرشين خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليباع الدولار في بنوك "الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي "بيريوس"، التنمية الصناعية، أبوظبي الأول" بـ15.85 جنيه، وللشراء 15.75 جنيه.

وسجّل بنك "مصرف أبو ظبي الإسلامي" أعلى سعر للشراء ليباع بـ15.87 مقابل 15.77 جنيها للشراء.

وفي بنكي "التجاري الدولي، hsbc" يباع بـ15.83 مقابل 15.73جنيه للشراء.

فيما أصيبت أسعار الذهب في أسواق المال والبورصات العالمية بالتذبذب خلال التعاملات اليومية لتستقر عند تراجع بقيمة جنيهين للجرام، ليباع عيار 24 بـ981 جنيهًا، مقابل 983 جنيهًا أمس.

وسجّل عيار 21 قيمة 859 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 736 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.873 جنيه.