سميرة عبد العزيز: تأثير الفن أقوى من التعليم

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنه لابد أن يكون الفن رسالة من خلال القائمين عليه لكي يفيد المجتمع، مفسرةً ذلك بأنه يخاطب الوجدان وله تأثر كبير في المواطنين.

وأشارت "سميرة"، خلال حوارها مع الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، إلى أن الفن يؤثر بشكل أكبر في المجتمع من الرسالة المباشرة كالتعليم والصحافة، وأنها تسعد عندما يقدم رسالة تفيد المواطنين، وهي الوظيفة الأساسية التي يجب أن يؤديها.

وأكدت، أنها تعتذر عن أي عمل تتلقاه لا يحمل رسالة تفيد المجتمع، وأنها دقيقة في اختيار الحوار والمشاهد والزملاء.

وامتنعت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عن الظهور في 3 مسلسلات خلال شهر رمضان الماضي، بسبب عدم اكتمال السيناريو، بالإضافة إلى سوء التعامل بشكل شخصي، مؤكدة أنه إذا استمر حال الدراما على هذا المنوال ستعتزل الفن تماماً.