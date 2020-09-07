حملات للإزالة ولجنة لحصر المخالفات في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملاتها على التعديات والمباني المخالفة، تزامنًا مع تشكيل لجنة لحصر بالمباني المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، بهدف تطبيق القانون وترسيخ هيبه الدولة.

وقال العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 560 مترًا مربعًا بنطاق قرية "دمشير" بالإضافة إلى إجراء فحص ومعاينة لعدد 9 حالات للتأكد من استيفاء الأوراق وسداد مبلغ جدية التصالح.

وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على جميع مراكز المحافظة، بالإستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أملاك الدولة واستعادة "حق الشعب"، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.