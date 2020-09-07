حملات للإزالة ولجنة لحصر المخالفات في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
07:51 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
ازالة تعديات في المنيا
واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملاتها على التعديات والمباني المخالفة، تزامنًا مع تشكيل لجنة لحصر بالمباني المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، بهدف تطبيق القانون وترسيخ هيبه الدولة.
وقال العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 560 مترًا مربعًا بنطاق قرية "دمشير" بالإضافة إلى إجراء فحص ومعاينة لعدد 9 حالات للتأكد من استيفاء الأوراق وسداد مبلغ جدية التصالح.
وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على جميع مراكز المحافظة، بالإستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أملاك الدولة واستعادة "حق الشعب"، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.