محافظة المنيا تنفي هدم مسجد في قرية بسمالوط

أعلنت محافظة المنيا أنه لا صحة تماما لما تم نشره ونقله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول هدم مسجد الفتح بقرية دفش بمركز سمالوط.

وأكدت المحافظة أن مسجد الفتح تم إنشاؤه منذ حوالي 35 عاما وتم عمل إحلال وتجديد له عام 2014 وكل ما تم نقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تماما من الصحة.

دعت المحافظة جميع المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق خلف أي شائعات مغرضة هدفها نشر الفوضى والبلبلة والاعتماد على المصادر والقنوات الرسمية في نقل الأخبار وتداولها.