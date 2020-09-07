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تحرير 404 محاضر في حملات لرفع الإشغالات بـ"أبوقرقاص"

كتب:

اسلام فهمي
08:10 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
حملات إزالة إشغالات

حملات إزالة إشغالات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، حملة، اليوم، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وفض الأسواق العشوائية، ومنع التجمعات للعمل على تحقيق سيولة مرورية.

وقال "محمد حلمي" رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 404 محاضر تعدٍ على حرم الطريق وإزالة فورية لتلك الإشغالات، كما تم توقيع غرامات فورية على المتعدين على حرم نهر النيل، بالإضافة لتنظيم حملات تموين للمرور على الأسواق، ورفع المخلفات حفاظًا على النظافة العامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع والأحياء، والعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

 

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