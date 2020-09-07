سميرة عبد العزيز: دوري في "شيخ العرب همام" الأفضل بالنسبة لي

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن تفاصيل دورها في مسلسل "شيخ العرب همام"، مؤكدة أنها شاركت في 3 حلقات فقط من المسلسل، وأن أحد الصحفيين وصف دورها بأنه "مهم" بالرغم من أنه صغير.

وأشارت "سميرة"، خلال حوارها مع الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أنها قبل أن توافق على أي مسلسل تقرأ مشاهده، موضحة أنه مسلسل هادف والدور الذي قدمته هو المفضل لها.

وأضافت، أنها لم تندم على صغر دورها، وأنها لا يهمها الأجر الذي ستحصل عليه نظير مشاركتها في العمل الدرامي أو السينمائي أكثر من الفائدة التي يحصل عليها المُشاهد من خلال الفيلم، ولابد أن يحمل الفن رسالة تفيد المجتمع.

وامتنعت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عن الظهور في 3 مسلسلات رمضان الماضي، بسبب عدم اكتمال السيناريو، بالإضافة إلى سوء التعامل بشكل شخصي، مؤكدة أنها إذا استمر حال الدراما على هذا المنوال ستعتزل الفن تماماً.