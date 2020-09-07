مواطن بعزبة الصفيح يفند أكاذيب "الجزيرة" عن إلقاء أثاث منزله في الشارع: إحنا اللي كنا بنزله

منذ نشأتها قبل 91 عامًا، اعتمدت جماعة الإخوان الإرهابية على أسلوب نشر الأكاذيب وترويج الشائعات وذلك سعيا لفرض أيدولوجيتها المتطرفة وتنفيذ مخططات وأجندات غربية هذا فضلًا عن تأجيج الأوضاع لإثارة العنف والفوضى، واعتمدت على تزييف الحقائق وترويج الشائعات التي لا أساس لها من الصحة بغرض إثارة الفتنة وزعزعة استقرار وسلامة المواطنين.

منذ ساعات قليلة، نشرت قناة "الجزيرة" القطرية، البوق الإعلامي للجماعة الإرهابية، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، ادعت فيه قيام أجهزة الأمن في مصر بإلقاء أمتعة المواطنين وأثاث منازلهم من النوافذ في منطقة "عزبة الصفيح" في حي روض الفرج بالقاهرة، قبل تنفيذ الإزالات التي تهدف في الأساس إلى تطوير المنطقة.

مقطع الفيديو الذي عرضته "الجزيرة"، أثار سخرية من قبل المتابعين لها على صفحاتها الرسمية، وهذا ما يُظهر وعي الشعب المصري بما تقوم به الدولة في تطوير المناطق العشوائية، فقال أحد المعلقين على الفيديو: "يعني لما البيت يقع عليه نزعل ونقول مش دي أرواح ناس وفين الدولة، ولما الدولة تديهم شقق ثانية نقول بص بيخرجوهم من بيوتهم! شيء غريب".

بينما رد آخر على "الجزيرة" في صفحتها: "ياريت تشوفوا حي الأسمرات ومشاريع عديدة قامت بها الدولة هتعرفوا وقتها إن القرار ده صح جدًا، لا للعشوائيات نعم للإزالات، نعم للتطوير، تحيا مصر وشعبها ورئيسيها من كل سوء، يعني دي أصلا بيوت، دي كلها عشش وعشوائيات، مش كنتم بتاجروا بيهم، أهم سينتقلون لمكان أنضف، وبرضوا عاوزين تتاجروا بيهم.. سبحان الله".

حسم الأمر الشاب "محمود محمد عبد الباقي"، الشخص الذي ادعت قناة "الجزيرة" بأن الشرطة قامت بإلقاء أثاث منزله من الشرفة قبل عملية الإزالة، حيث فند أكاذيب الجماعة الإرهابية وقال: "أنا شغال حداد ولاقيت الناس بتكلمني وتقولي الشرطة بترمي العفش بتاعك في الشارع، لا الكلام ده محصلش خالص، إحنا اللي كنا بنزله".

وأضاف "عبد الباقي"، في مقطع فيديو له: "البيت أول بلكونة عشان كده كنا بنزله من الشرفة، الدولة سلمتنا شقق نظيفة، الدولة نظفتنا من العشوائيات، إدونا شقة غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، مفروشين بالكامل".

وبدأت أجهزة محافظة القاهرة إزالة منطقة عزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج، بعد إخلاء السكان ونقلهم إلى مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك بحضور نائب المحافظ ونائب مدير الأمن، وقال الدكتورحسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، إنه تم البدء في تنفيذ إزالة منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج بعد إخلاء السكان من العقارات استعدادًا لتطوير المنطقة، وذلك في إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجاري.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن"، أنه جار إزالة 400 عقار، وإجلاء 1300 أسرة ونقلها إلى مشروع إسكان "المحروسة"، وتسليمها شققًا مجهزة بكامل الأثاث، مشيرًا إلى أن مجهودات محافظة القاهرة مستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، في إطار توجهات الدولة لتوفير حياة آمنة لكل الأسر بها كل الخدمات.