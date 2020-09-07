"توأم روحي" يحقق 232 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 231 ألفًا و875 جنيهًا أمس، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 77 ألف و583 جنيهًا، وفقًا لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي ألفين و33 جنيهًا، فيما حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 1711 جنيهًا، بينما حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 1135 جنيهًا.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.