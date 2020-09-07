حملات للتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ ومخرات السيول بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على التأكد من جاهزية معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، لمواجهة مخاطر السيول، وذلك ضمن خطة مواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة، بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية في إدارة الأزمة، تحسبا لأي طارئ، في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية، ببعض المحافظات.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والمديريات والهيئات في ذلك الشأن، مشيرا إلى ضرورة معاينة كل مواقع السيول والمخرات، والتأكيد على سلامتها، ومدى جاهزيتها وكفاءتها، وعلاج أي أوجه للقصور والخلل، واتخاذ إجراءات صارمة وحازمة، للحفاظ على سدود الإعاقة ومخرات السيول بمراكز المحافظة، من حيث النظافة والتطهير وعدم التعدي.

وأضاف محافظ أسيوط، أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، تفقد مقر وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة، للاطمئنان على جاهزية المعدات والسيارات، تحسبا لحدوث أي طاريء، ومواجهة أي أزمات تحدث، وسرعة استجابتها للتعامل مع الحدث.

ولفت إلى تكليف رؤساء المراكز ومسئولي الري، بالمرور على مخرات السيول، والوقوف على الحالة الفنية لمخرات السيول، وسدود الإعاقة، فضلاً عن مراجعة خطة تصريف السيول لكل المناطق، ومصارف التخفيف، وقدرة البوابات للفتح والقفل، والتأكد من جاهزية مسارات مخرات السيول لتصريف المياه الزائدة، وخلف السدود.

وأكد المحافظ، على انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، حيث تتلقى أي شكاوى أو استفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين، ومواجهة سوء الأحوال الجوية.