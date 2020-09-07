الطرق والكباري: متقلقوش إحنا جاهزين لـ"السيول" وهتعدي على خير

طمأن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، المواطنين بشأن جاهزية الهيئة لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة، تزامنا مع حدوث سيول فى بعض مناطق محافظة البحر الأحمر، وأيضا مع قرب فصل الشتاء، قائلا: "جاهزين للسيول.. وإنشاء الله هتعدى على خير"، موضحًا أن الهيئة انتهت من صيانة العديد من مخرات السيول.

وقال مصطفى، لـ"الوطن"، إن الهيئة تتابع حالة الطقس بشكل دوري، كما أن هناك غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء، وجميع محافظات مصر، لمتابعة حالة الطقس لحظة بلحظة، للتأكد من استقرار الحالة الجوية وعدم وجود أي سيول تؤثر على حركة الطرق، وتسبب خسائر للمواطنين، موضحًا أن الهيئة جهزت معدات مواجهة الأمطار والسيول.

مصطفى: تنسيق مع مطارات طور سيناء وشرم الشيخ الدولي وطابا للتدخل السريع

وأضاف مصطفى، بأنه جرى التنسيق مع مطارات طور سيناء وشرم الشيخ الدولي وطابا، وجميع الأهداف الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية بمحافظة جنوب سيناء، بجانب التنسيق مع قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وغرفة عمليات مع الوزارات المعنية، لتبادل البيانات والمعلومات والتنسيق مع القوات المسلحة من خلال نقاط الاتصال، للاستعانة بإمكانيات القوات المسلحة في التدخل السريع لمجابهة السيول إن حدثت.

رئيس الطرق والكباري: تشكيل إدارة أزمات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي أمطار غزيرة أو سيول

وأشار رئيس الطرق والكبارى، إلى أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستوفر سيارات شفط المياه من الشوارع، وكذلك التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء لشفط المياه، والتأكد من سلامة الطرق والجسور والخزانات، موضحًا أن الهيئة أتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة طقس الشتاء، منوها بأنه تم إعادة صيانة مخرات السيول بالطرق الرئيسية خلال الفترة الماضية.

وأوضح مصطفى، بأنه تم تشكيل إدارة أزمات مركزية على مستوى الهيئة تعمل على مدار الـ24 ساعة للتعامل مع سقوط أي أمطار غزيرة، كما يجرى التنسيق مع إدارة المرور ومجلس المدنية في نطاق الطريق الذي يتعرض للسيول.