عاجل.. مصر تواصل إرسال المساعدات لمتضرري السيول بالسودان

فتحت مصر جسرا جويا لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان، في ظل الأزمة التي تمر بها حاليا، وذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.

وفى سياق متصل، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، إلى مطار جوبا، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار، لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سودانى الشقيق.

وأعرب الجانب السودانى، عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما قدم المسئولون بدولة جنوب السودان، الشكر للقيادة المصرية الحكيمة، التى تمد يد العون لكل الدول التى تمر بأزمات.