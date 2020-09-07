مسؤول يكذب فيديو "الجزيرة" حول إزالات روض الفرج: سينتقلوا لمستوى أرقى

تستكمل قناة الجزيرة، حربها الإعلامية القذرة ضد الدولة المصرية، موجهة جهودها لإعلاء صورة سيئة عن مصر، ومعالجة كل الموضوعات من جانب ضيق، يوحي للمتلقي بأن الأوضاع بائسة لا أمل في البلاد، وذلك من أجل تحقيق أهدافها، وآخر تلك المشاهد، كان مقطع فيديو بثته القناة القطرية، تزعم به أن الحكومة تطرد الأهالي من منازلها.

ونشرت "الجزيرة"، مقطع فيديو لبعض رجال الشرطة، يلقون أثاث منزلي من شرفة أحد المنازل، وسط تجمع سكاني، بحى روض الفرج في محافظة القاهرة، وعلقت: "كارثة روض الفرج، إلقاء الأثاث من النوافذ تمهيدًا لهدم البيوت"، وذلك بهدف ترسيخ صورة سيئة عن الدولة.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال عماد محمد مسؤول بغرفة عمليات روض الفرج، إن ما تم نشره لا يمت للواقع بصلة، وبه مغالطة كبيرة، حيث إن أصحاب تلك المنازل التي ظهرت في الفيديو، هم أهالي عزبة الصفيح العشوائية، التي اتخذت الدولة قرارا بهدم منازلها، وإعطاء أهلها وحدات سكنية أفضل، بهدف نقلهم لمستوى معيشة أرقى.

غرفة عمليات روض الفرج: الحكومة لم تطرد أحد.. والأهالي لن يحتاجوا للأثاث القديم

وأضاف "عماد" لـ"الوطن"، أن الحكومة لم تطرد أي من الاهالي من منزله، وإنما تم الأمر بالتراضي، بنقلهم إلى الوحدات السكنية الجديدة في مناطق "المحروسة 1 و2"، لافتًا إلى أن طريقة العيشة التي كان يحظى بها سكان عزبة الصفيح، لا تليق بالمواطن المصري، لذا تقرر نقلهم بشكل سلس، وتمت أعمال الإزالة والإخلاء اليوم.

وعن إلقاء الأثاث من المنازل، أوضح مسؤول غرفة عمليات روض الفرج، أن الآثاث القديم، لن يحتاج إليه أصحاب المنزل مرة أخرى، وذلك لأنهم سيتم نقلهم لمساكن مفروشة بالكامل وبها أثاث جاهز.

وتابع أن المنزل الذي ظهر في الفيديو من دور واحد، ولن يؤثر فيه إلقاء بعض الأثاث من نوافذه، ولكنها عادة قناة الجزيرة، بمحاولة إثارة البلبلة أي نجاح للدولة المصرية، وتصدير الصورة السلبية فقط.