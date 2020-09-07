"القابضة للغزل والنسيج": تداول القطن يتم بشكل سليم في المنظومة الجديدة

قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن منظومة المزادات الخاصة بالأقطان تسير بشكل جيد، مثلما هو مخطط لها، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد بعض السلبيات منها عدم مشاركة القطاع الخاص، وهو ما لم يحدث هذا العام.

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أنه تم إجراء مزادين فاز بهما شركتي قطاع خاص، وأن التداول يتم بشكل جيد ويتسلم المزارعون أكياس القطن يوميًا.

وتابع: "بدأنا بالفيوم وبني سويف في أول الشهر الجاري، وفي 15 سبتمبر سنبدأ بمحافظتي البحيرة والشرقية من الوجه البحري"، لافتًا إلى أن هدف هذه المنظومة حصول المزارع على حقه بالأسعار العالمية، حتى لا يتعرض إلى الغبن بالنسبة لهذه الأسعار: "نرتبط بالأسعار العالمية ونطلع عليها يوميًا ونقومها بالجنيه المصري مع نسبة زيادة للقطن المصري، في الوجه القبلي 20% والوجه البحري 40% فوق السعر العالمي".