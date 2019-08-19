القابضة للغزل والنسيج: الدولة صرفت 21 مليار جنيه لتطوير منظومة القطن

وصف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، شركات الغزل والنسيج في مصر بأنها عبء على الدولة، حيث إنها ناتجة عن تراكمات 50 عاما من عدم الاهتمام أو تجديد المكينات داخلها مما أدى إلى تراجع مستوى القطن المصري عالميا.

وأضاف، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الدولة أنفقت حوالي 21 مليار جنيه لتطوير منظومة القطن، مشيرا إلى أن هناك الكثير من البلاد التي تفوقت على مصر في مجال القطن خاصة دول شرق آسيا بالرغم من جودة القطن المصري، الذي يعتبر هبة ربانية لمصر ولكن لم يتم استغلالها على أكمل وجه.

وأوضح رئيس الشركة القباضة للقطن والغزل والنسيج، أن الحكومة تعمل على تكوين منظومة متكاملة لخدمة القطن المصري بداية من زراعته في الأراضي حتى وصوله إلى المحالج ومعالجته وذلك لتعظيم القيمة المضافة له.

وأشار إلى أن التحاليل أظهرت القطن المصري به الكثير من الشوائب نتيجة إهمال المزارعين له وكثرة استخدام المبيدات الحشرية، لافتا إلى أن منظومة القطن في مصر منظومة وزارية شاملة، يشرف عليها العديد من الوزارات مثل وزارة الزراعة والصناعة والتجارة وغيرهم من الوزارات مشددًا على أن المزارعين سيحصلون على أنواع خاصة من الأكياس والخيوط لوضع القطن بها للحفاظ عليه من التلوث.

وأكد مصطفى أن الاستثمارات في مجال القطن هي استثمارات حكومية دون تدخل القطاع الخاص فيها لأنه يخاف أن من تجهيز القطن ويفضل استيراد القماش الجاهز لتصنيعه على مرحلة واحدة لتفادي الخسارة، موضحًا أن هناك العديد من المصانع التي سيتم افتتاحها وتطويرها خلال الأعوام القادمة للتقدم بمنظومة القطن المصري ورفع القيمة السوقية له عالميا.