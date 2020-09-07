قبل انطلاق انتخابات الشيوخ.. استشاري يضع روشتة منع انتشار عدوى كورونا

قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي من المقرر لها أن تنطلق صباح الغد ولمدة يومين، بعد انتهاء انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد 7 سبتمبر والاثنين 8 سبتمبر، حيث من المقرر أن يجري الإعلان عن نتيجة جولة الإعادة يوم 16 سبتمبر، كان لابد من ضرورة التذكير ببعض الاحتياطات الواجب توافرها كي تمر تلك الفترة دون خسائر جديدة تتعلق بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والذي أصاب العالم بالهلع وتمكن من إصابة أجساد ملايين البشر حول العالم.

في هذا السياق، يضع الدكتور محمود الأنصاري استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، روشتة موجزة للتعامل مع الفيروس، تعتمد على تصنيف الاحتياطات الواجب اتباعها من جانب العامة وهي التي تخص الناخبين، وأخرى تتعلق بدور الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة: "بالنسبة للاحتياطات العامة، لابد من الإلتزام بخمس نقاط أساسية، أهمها الكحة تكون في الكتف مش في وش حد".

وأضاف قائلا، أنه لابد من الإلتزام بالتباعد الاجتماعي، إلى جانب الاهتمام بالنظافة الشخصية والتطهير المستمر، وارتداء الكمامة لمن هم فوق سن الـ 12 عاماً، بالإضافة إلى الإلتزام بالاشتراطات التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تتعلق بمكافحة الفيروس: "غالبا أماكن اللجان لا يتوفر بها دورات مياه، وهنا لازم الناخب يدلي بصوته ويمشي، دون الانتظار لأي سبب كان".

وأكد "الأنصاري"، أنه يجب اعتبار أي سطح يحمل الفيروس، وأن الأشخاص من حولنا هم مصابون بالفيروس، حيث أن هذا الشعور يدفع الناخب إلي الإبتعاد بشكل تام عن مصادر انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن هناك من 3 %- 5% يحملون الفيروس بدون أي عرض: "الشخص ده بيكون قادر علي نقل العدوي دون ظهور أي أعراض عليه، وهنا يبقي لازم الناخب بعتبر كل اللي حواليه مصابين بالعدوى، مفيش مصافحة أو تقبيل أو أحضان، ممنوع يكون فيه تلامس جسدي".

وينصح استشاري المناعة إلى ضرورة الابتعاد بشكل تام عن الأماكن غير جيد التهوية، وذلك لأن فيروس كورونا مثل باقي الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي ينشط في درجات الحرارة الباردة بشكل سريع.

وعن دور الدولة يقول أنه لابد من توفير لجان جيدة التهوية، بجانب ضرورة الاهتمام بالتعقيم الدوري للناخبين، وتعقيم وتطهير الأسطح باستخدام الكلور، ومنع الناخبين غير الملتزمين بالكمامة من دخول مقار اللجان: "اللي مش ملتزم يمشي، ويمنع نهائيا من دخول اللجان، واللي مش واعي بآليه ارتداء الكمامة بصورة جيدة، لازم نوفر له شخص متخصص في مكافحة العدوى في كل لجنة لارشاد من لا يعرفون الأسس الصحيحة المتعلقة بارتداء الكمامة: "ما أحبذه ألا يجري تداول الأقلام، وياريت كل ناخب يبقي معاه القلم، أو الدولة توفر قلم جاف لكل ناخب".