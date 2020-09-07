فرق تطوعية حزبية لتسهيل إعادة انتخابات الشيوخ على الناخبين

بالتزامن مع انطلاق مارثون جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، في التاسعة صباح غد الثلاثاء داخل مصر، تستعد الأحزاب لمتابعة سير العملية الانتخابية، من خلال غرف عمليات، وتشكيل فرق عمل تطوعية، لمساعدة كبار السن وذوى الهمم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتجري جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، على 26 مقعدا في 14 محافظة، يتنافس عليها 52 مرشحا من 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحا مستقلاً.

غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية

أكد عبدالإله عبد الحميد أمين تنظيم بحزب الحركة الوطنية، إن الحزب شكل غرف عمليات مركزية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على الأرض، مع غرفة العمليات الفرعية بالمحافظات.

ويخوض حزب الحركة الوطنية، جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ بمرشح وحيد، يتنافس مع مرشح لحزب مستقبل وطن على مقعد في دائرة محافظة دمياط.

وقال عبدالإله لـ"الوطن"، إن غرفة العمليات المركزية، ستعقد اجتماعاتها في محافظة دمياط، لتفعيل الدعم الميداني على الأرض لمرشح الحزب.

وأضاف أن غرف العمليات الفرعية، ستقوم بالمتابعة والرصد المستمر على مدار اليوم الانتخابي، وترفع تقاريرها أول بأول للغرفة المركزية لتسهيل عملية تصويت الناخبين.

وتابع عبدالإله، أن الحزب جاهز من خلال كوادره في الأمانات المختلفة في المحافظات التي تجرى بها جولة الإعادة، للتسهيل على الناخبين البحث عن مقراتهم الانتخابية وإزالة أي عقبات قد تواجههم.

ونوه إلى أن الحزب، سيقوم بتشكيل فرق عمل تطوعية من شبابه لمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، خلال عملية الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية.

توفير أدوات وقائية لحماية الناخبين من فيروس كورونا

وأكدت النائبة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن جميع أمانات الحزب في المحافظات التي تجرى بها جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، ستعمل على توفير وسائل نقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وقالت ثابت لـ"الوطن"، إن الحزب سيقدم كل أوجه المساعدة التي تسهل على الناخبين عملية النزول من منازلهم للمشاركة في العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مع توفير جميع الأدوات الوقائية، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، مثل المطهرات والكمامات.

وأضافت أن غرف عمليات الحزب، ستعمل على رصد ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، لحل أي عقبات قد تواجه المرشحين، وتلقى شكاوى الناخبين والعمل على حلها على الفور من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، تبدأ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة، لجولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خلال 1500 متابع، حاصلين على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات التنسيقية، إن الغرفة ستتابع سير العملية الانتخابية، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام وداخل اللجان، وتستمر حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد عبدالعزيز لـ"الوطن"، أن غرفة عمليات التنسيقية، تعتمد على متابعيها فى المحافظات، التى تشهد جولة الإعادة، كما تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، في عملية المتابعة والرصد وستعقد مؤتمرا يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية زوم، وستصدر تقارير المتابعة للعملية الانتخابية برمتها، لإفادة الرأى العام، بما يصل للغرفة من معلومات على الأرض.