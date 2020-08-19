موعد إعادة انتخابات مجلس الشيوخ والمحافظات التي ستشهدها

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية العليا للانتخابات اليوم.

وتستعرض "الوطن" مواعيد جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل والخارج، المحافظات المقرر الإعادة بها، وإجراءات السلامة داخل مقار اللجان وكيفية أداء عملية التصويت الانتخابي، في ظل الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم، ومصر على وجه الخصوص، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

موعد إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة لمجلس الشيوخ، ستكون يومي 6 و7 من شهر سبتمبر، لأبناء مصر المقيمين في الخارج ويومي الثلاثاء والأربعاء يومي 8 و9 سبتمبر للمقيمين في الداخل.

ويتم إعلان النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية، في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

المحافظات المقرر إجراء جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بها

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خوض 14 محافظة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ وهي محافظات:

ـ محافظة الجيزة.

ـ محافظة دمياط.

ـ محافظة بورسعيد.

ـ محافظة القليوبية.

ـ محافظة الإسماعيلة.

ـ محافظة المنوفية.

ـ محافظة كفر الشيخ.

ـ محافظة بني سويف.

ـ محافظة أسيوط.

ـ محافظة سوهاج.

ـ محافظة قنا.

ـ محافظة الأقصر.

ـ محافظة أسوان.

ـ محافظة مطروح.

إجراءات السلامة داخل مقار اللجان

وتتخذ الهيئة جميع إجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها:

- تعقيم كل المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت.

- فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل أطراف العملية الانتخابية.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين أطراف العملية الانتخابية، سواء أمام مراكز الاقتراع أو داخل اللجان.