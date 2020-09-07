مظاهرة في تل أبيب احتجاجا على تعامل الحكومة مع أزمة كورونا

وضع متظاهرون إسرائيليون أكثر من ألف كرسي في ساحة وسط تل أبيب صباح اليوم، في استعراض يرمز للأرواح التي فقدت بسبب فيروس كورونا المستجد في إسرائيل. كما وضعوا وردة حمراء على كل كرسي، وعلامات حداد بالأبيض والأسود، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، حظر تجول ليلي في حوالي 40 مدينة وبلدة تضررت بشدة من فيروس كورونا.

اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة بعد الفشل في احتواء انتشار الفيروس أودى بحياة أكثر من 1000 شخص، ولا يزال يسجل مستويات قياسية من الإصابات الجديدة.

ويبدأ سريان حظر التجول مساء اليوم في الساعة السابعة مساءً، ويستمر حتى الخامسة صباحا. وجاء الإعلان قبل أقل من أسبوعين من حلول رأس السنة اليهودية.

أثار تفشي الفيروس مخاوف من أن تضطر البلاد إلى إعلان إغلاق كامل خلال فترة العطلة القادمة، وهي فترة سفر نشطة، وتجمعات عائلية كبيرة.

وفي المجمل، سجلت إسرائيل ما يقرب من 130 ألف إصابة بالفيروس، بينهم أكثر من 26 ألف حالة لا تزال نشطة. وتسجل السلطات الصحية مؤخرا حوالي 3000 حالة جديدة يوميا.