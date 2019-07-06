عمرو أديب عن مظاهرات إسرائيل: "مش هناخد حقنا غير بأيدينا"

مظاهرات وأعمال شغب تشهدها الأراضي المحتلة بين يهود الفلاشا الإثيوبيين والشرطة الإسرائيلية بسبب مقتل يهودي إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي.

الإعلامي عمرو أديب تناول خلال تقديمه حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" ما يحدث في الأراضي المحتلة، وكذب ما يتم تداوله عن أن دولة اسرائيل تنتهي.

وقال أديب: "احنا عشان مش عارفين نخلص على إسرائيل فبندور على أي حاجة تيجي من عندهم، وأخوانا على فيس بوك بيقولوا خلاص ثورة في إسرائيل وإسرائيل بتسقط من الداخل وكده".

وتابع: "عاوز أقولكم أننا مش هناخد حقنا من إسرائيل غير بأيدينا مش بإيد حد تاني ولا بزلزال يهدهم، وبقالنا 40 سنة بندعي عليهم ومحصلش حاجة، وطول عمر تاريخنا الإسلامي كله مبناخدش حقنا غير بأيدينا".

وأوضح أديب أن يهود الفلاشا يمثلون 2% من سكان إسرائيل، ولا يشكلون أي خطوة على الكيان الصهيوني.