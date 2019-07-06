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تحريك أسعار الوقود

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من الصدمة للوعي.. كيف تغير رد فعل المواطن تجاه تحريك أسعار البنزين؟

من الصدمة للوعي.. كيف تغير رد فعل المواطن تجاه تحريك أسعار البنزين؟

"لعب الكرة والنوم".. طلاب الثانوية "رجعوا لعاداتهم القديمة"

"لعب الكرة والنوم".. طلاب الثانوية "رجعوا لعاداتهم القديمة"

"مستقبل وطن" يعد دراسة حول ثورة 30 يونيو

"مستقبل وطن" يعد دراسة حول ثورة 30 يونيو

عمرو أديب عن مظاهرات إسرائيل: "مش هناخد حقنا غير بأيدينا"

عمرو أديب عن مظاهرات إسرائيل: "مش هناخد حقنا غير بأيدينا"

الكنيسة تحتفل بتذكار الأعياد السيدية الكبرى والـ"7 نساك"

الكنيسة تحتفل بتذكار الأعياد السيدية الكبرى والـ"7 نساك"

الكشف عن وثائق تخص مجازر ارتكبتها العصابات الصهيونية عام 48

الكشف عن وثائق تخص مجازر ارتكبتها العصابات الصهيونية عام 48

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لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

الأسعار الجديدة لأجرة جميع المواصلات داخل القاهرة الكبرى

الأسعار الجديدة لأجرة جميع المواصلات داخل القاهرة الكبرى

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