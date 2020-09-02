"الأوقاف": القوات المسلحة بنت 8 مساجد على محور المحمودية

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك من يقوم ببناء المساجد بالمخالفة لقوانين الدولة، موضحًا أنه لا أحد يزايد على إسلام مصر وقيادة مصر العظيمة، فالجميع يعلم أن مصر تقام فيها الشعائر، والمساجد تُبنى بكثافة، كما أن إعمار المساجد لا ينقطع مطلقًا.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يأمل في تطوير مصر وفق تخطيط عمراني جيد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قامت ببناء أكثر من 8 مساجد على محور المحمودية، وما تقوم به مصر من إعمار خلال السنوات الأخيرة لم يّحدث خلال 30 عامًا السابقة.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن مصر تمر بأزهى عصورها في بناء المساجد، والمغرضون يرفضون تطور الحياة في مصر، ويريدون أوكارًا يربون فيها النشء على كراهية الدولة، ويجندون الآخرين لتقسيم المجتمع، كما أن القنوات المغرضة تسعى لبث روح الفتنة والتشاؤم لدى الشعب المصري.

وأوضح أنه منذ عام 2013 وحتى 2020 وصل عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها لـ3602 مسجد، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، كما تم فرش المساجد بسجاد وصل لـ10 آلاف متر سجاد، بتكلفة 426 مليون جنيه.

وتابع: " كل عام يتم ضم ألف مسجد للخدمة بالجهود الذاتية، أو على نفقة وزارة الأوقاف، ومن ثم لا يجب المزايدة على مساجد مصر والحديث عن هدم المساجد أمر خاطئ".