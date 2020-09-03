عاجل.. مدبولي يشكر القوات المسلحة: أنجزت "المحمودية" في زمن قياسي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير للقوات المسلحة والهيئة الهندسية على إنجاز مشروع محور المحمودية المهم في زمن قياسي.

وقدم رئيس الوزراء الشكر للوزارات المساهمة في المشروع، وعلى رأسها وزارة الإسكان، التي وفرّت التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع.

وأشاد رئيس الوزراء بمشروعات الطرق التي يتم تنفيذها في المحافظات بوجه عام؛ بهدف التيسير على المواطنين.