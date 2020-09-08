9 معلومات عن استعدادات "الطرق والكباري" لمواجهة السيول

رفعت وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى، حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة موسم الشتاء وتساقط الأمطار والسيول، على العديد من محافظات جمهورية مصر العربية.

ويقدم "الوطن"، فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن خطة الهيئة لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول من أجل سرعة فتح الطرق حالة سقوط السيول.. وهى كالتالى:

1- تشكيل 14 فرقة طوارئ على مستوى محافظات مصر.

2- تشكيل فرق صيانة للعمل على صيانة جميع مخرات السيول بالمحافظات.

3- تجهيز جميع معدات الكسح وشفط المياه.

4- مع قرب موسم الشتاء ستصدر الهيئة تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفورى مع أى تراكمات لمياه الأمطار.

5ـ فرق الصيانة تنسق مع إدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار.

6ـ تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة المتواجدة بمناطق الجمهورية فى حالة سقوط السيول.

7ـ رفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق فى حالة إغلاق أى طريق بسبب تراكمات المياه.

8- تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة كل ما يستجد عن الأحوال الجوية.

9- تشكيل 35 فرقة إغاثة وتوزيعها على المحافظات لحماية المواطنين حال حدوث سيول.