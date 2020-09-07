سكرتير عام البحر الأحمر يتفقد مخرات السيول بمدينة القصير

تفقد اللواء هشام الطويل، سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، عددًا من مشروعات الحماية من أخطار السيول، اليوم، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن الاستعداد الكامل لمجابهة أخطار السيول المحتملة.

شملت الجولة تفقد الأعمال الصناعية الجارية بالمخرات ويصل عددها إلى ١٠ أعمال بينها ٧ بمدينة القصير و٣ بوادى القويح، و٥ بحيرات صناعية و٢ سد و٢ قناة وعدد ١ حاجز ترابي، وواصل "الطويل" جولته بالمرور على المنشآت القديمة، التى شملت بحيرة وعدد ٣ سدود بوادى العمبجي، كما تم المرور على البرابخ بالطريق الدائرى الجديد فى نطاق المدينة ويصل عددها إلى ٢٠٤ بربخ.

كان رئيس مدينة القصير وجه إلى نظافة المخرات وتطهيرها والمتابعة المستمرة للحالة الجوية، تأهبًا لموسم الشتاء والتصدي للأزمات حفاظًا على أرواح المواطنين.