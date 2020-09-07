ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار هايشن في اليابان لقتيلين وأكثر من 100 مصاب

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "هايشن" القوي، الذي يضرب جنوب غرب اليابان اليوم الاثنين، إلى قتيلين وأكثر من 100 مصاب و4 مفقودين.

وبحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، فقد ضرب الإعصار جزيرة كيوشو الرئيسية بأكملها تقريبًا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل وسائل النقل وبعض شبكات الهاتف المحمول.

ونقلت "كيودو" عن السلطات المحلية قولها، إن امرأة في السبعينيات من عمرها توفيت في منطقة كاجوشيما، فيما توفي رجل في منطقة ساجاً.

ولم تحدث الإصابات في جزيرة كيوشو وحسب، بل أصيب آخرون في منطقتي كينكي وتشوجوكو في غرب اليابان، فيما احتمى في الملاجئ حوالي 23 ألف شخص في 11 محافظة من محافظات البلاد حتى بعد ظهر اليوم، وتعرض حوالي 475 ألف منزل لانقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي في كيوشو.