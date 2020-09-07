رئيس "روض الفرج": سكان عزبة الصفيح أهلنا مش يهود لـ"نرمي أثاثهم"

رد اللواء وليد عبدالحميد، رئيس حي روض الفرج، على ادعاءات قناة الجزيرة الإرهابية بإلقاء السلطات أثاث المواطنين من نوافذ منازلهم في منطقة "عزبة الصفيح"، الواقعة في نطاق "الحي".

وقال "عبدالحميد"، لـ"الوطن"، إن ما تروجه القنوات المعادية، والداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية "غير صحيح بالمرة".

وأضاف: "المواطنون دول أهلنا مش يهود عشان نعمل معاهم كده"، مشيرا إلى أن القنوات المغرضة وأعداء الوطن وراء تلك الحملات والهجمات التى تحاول النيل من البلد.

ولفت إلى أن ما يحدث عبارة عن إزالة منطقة عشوائية ذات خطورة ونقل سكانها إلى مشروع إسكان المحروسة وتسليمهم وحدات مجهزة بالكامل، مشيرا إلى أنه يتم إزالة نحو 400 عقار ونقل أكثر من ألف أسرة وذلك ضمن توجهات الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

يذكر أن الشاب محمود محمد عبد الباقي الذي ادعت قناة الجزيرة بأن الشرطة قامت بإلقاء أثاث منزله من الشرفة قبل عملية الإزالة نفى تلك الادعاءات قائلا: أنا شغال حداد وتلقيت اتصالات من الناس تبلغني أنه يتم إلقاء العفش الخاص بي في الشارع وهذا كلام لم يحدث على الإطلاق وإحنا كنا بننزله، وتم تسلمينا شققا في المحروسة وإن شاء الله تكون حياتنا أفضل بعد انتشالنا من العشوائيات.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة بدأت أعمال إزالة عزبة الصفيح من يومين ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة حيث جار إزالة نحو 400 عقار ونقل ما يقرب من 1300 أسرة إلى مساكن المحروسة من أجل حياة كريمة للمواطنين.

وفي تصريح سابق، أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أن الدولة قامت بتغيير حياة ما يقارب من 120 ألف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية بالقاهرة تم تسكينهم في 24 ألف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة بالأسمرات 1 و2 و3 والمحروسة 1 وأهالينا 1 وروضة السيدة زينب.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تقوم حاليا بإزالة المناطق العشوائية بشمال الحرفيين وعرب الحصن بالمطرية والجبخانة وإسطبل عنتر بحي مصر القديمة ودار السلام ضمن أعمال التطوير والقضاء على العشوائيات.