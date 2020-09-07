وزيرة التضامن: 200 جنيه شهريا لكل مولود بالأسر الأكثر فقرا لمدة سنتين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة صرفت مساعدات نقدية لـ3.6 مليون أسرة من الفئات المهمشة والفقيرة والأولى بالرعاية، بعدد 14 مليون مواطن، موضحة أنه من المتوقع أن يقدم برنامج "تكافل وكرامة" هذا العام مساعدات لـ4 ملايين أسرة.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك فرصة لاستفادة الأمهات لتلقي الدعم في أول 1000 يوم في حياة الطفل منذ فترة الحمل وحتى سنتين في حياة الطفل لتحسين التغذية.

وتابعت :" هذا ليس في كل المحافظات، ولكنها في المحافظات الأفقر والأسر الأفقر، لضمان صحة أم وابن جيدة، وبدأ هذا الأمر، وسيتم صرف 200 جنيه شهريًا مقابل تردد الطفل على الوحدة الصحية حفاظًا على صحة أطفالنا، حيث إنها ثروة بشرية ستنتج في المستقبل".