وزيرة التضامن: الانتهاء من تطوير 1000 قرية بـ"حياة كريمة" خلال 4 سنوات

قال الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "حياة كريمة" يهدف إلى تطوير وتحسين معيشة القرى الأكثر فقرًا وتحديدًا 1000 قرية في خطة طويلة المدى.

وأضاف القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، "نحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى بواقع 143 قرية في آخر سبتمبر"، مؤكدة أنه من المقرر الانتهاء من تطوير المتبقي من الـ1000 قرية في غضون مدة تتراوح ما بين 3 و4 سنوات.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع الإنجازات التي تمت في إطار المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة"، لافتةً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل تطوير 323 قرية.

وتابعت: "نعمل على تطوير البنية التحتية وتحسين شبكات الطرق وشبكات الصرف الصحي والجزء الخاص بالأسواق، ومتابعة الموقف التنفيذي، وتضخ وزارة التخطيط جزءً كبيرًا من تمويل الخطة الاستثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والشباب والرياضة والقوى العاملة، وتحسن بعض الخدمات الأساسية مثل تنمية البنية التحتية للمدارس".

وأوضحت: "نحن مختصون بالأسر، مثل رفع كفاءة المنازل ومد وصلات الصرف والمياه إلى المنازل، والتشغيل وإيجاد فرص عمل في القرى، ونسعى إلى زيادة عدد الحضانات في هذه القرى، وفي هذه المبادرة لدينا 23 جمعية شريكة في هذه المبادرة".

وواصلت: "جرى صرف 3 مليارات جنيه في الفترة السابقة، ومن المنتظر أن يخصص 8 مليارات جنيه العام المقبل للمرحلة الثانية".