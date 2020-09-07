مجلس المحامين يجتمع خلال أيام لتحديد موعد انتخابات الفرعيات

أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين، بيانا بشأن الطعون، وقالت فيه: "أقام الطاعنون عدد ثمانية طعون متعلقة بدمج النقابات وانتخابات النقابات الفرعية، وقد أصدرت المحكمة حكمها في أربعة طعون متعلقة بدمج النقابات مستندة إلى لائحة غير معمول بها، والتي أعدت عام 1972 في ظل القانون 61 لسنة 68.

وأكدت اللجنة أن المجلس سيعقد جلسة خلال أيام للنظر في جدول مواعيد الانتخابات.