نقيب المحامين مجتمعا بمديري الإدارات: "المحامي سيد في نقابته"

عقد نقيب المحامين رجائي عطية، اجتماعاً مع مديري الإدارات بنادي المحامين النهري في المعادي، اليوم الاثنين، أعقبه كلمة موجهة إلى الجمعية العمومية، وجرى بثهما مباشرة عبر الصفحة الرسمية لموقع النقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي بداية الاجتماع، استمع النقيب العام، إلى مدير إدارة الكارنيهات، والموظف صاحب واقعة تسليم الكارنيهات عقب جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم 3 سبتمبر الجاري، وأصدر النقيب العام قراراً بتسليم بطاقات العضوية للأعضاء الجدد بمقر حلف اليمين بقاعة اتحاد عمال مصر عقب الحلف مباشرة، ابتداءً من الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 19 سبتمبر الجاري.

وكلف عطية، بحصر أعداد سيحلفون اليمين القانونية، ويجري تقسيمهم إلى مجموعات كل منها يكون من 200 محامي، يتولى موظف تسليمهم الكارنيه، فهذا أول يوم ينضم فيه المحامي إلى النقابة ويجب أن يفخر به.

وأكد نقيب المحامين، أن الجميع وهو على رأسهم في خدمة المحامين، مؤكدا أنه لن يقبل المساس بكرامة المحامين، مطالبًا كافة الموظفين ببذل كل ما يستطيعون لإشعار المحامي بأنه سيد في نقابته.

وتابع: "أدرك كم العمل الذي تقومون به، ولكن نسعى للأفضل من خلال التكاتف لتقديم الأفضل للنقابة والمحامين".