الدقهلية تستعد لتشييع جنازة شقيقين غرقا في شاطئ "النخيل" بالإسكندرية

تستعد قرية "أبوداود" مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، لتشييع جنازة شقيقين توفيا غرقا أثناء الاستحمام بشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

وسادت حالة من الحزن في القرية بعد غرق كل من "أحمد عصام الدين حلمي حجاب" وشقيقه "إيهاب" وتجمعوا بالقرب من المسجد الكبير بالقرية لتشييع جنازتهما.

كان قسم شرطة العامرية أول، قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يُفيد غرق 3 أشخاص بشاطئ النخيل، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثتي الغريقين وجرى إيداعهما بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول.