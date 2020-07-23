عاجل.. غرق 4 وانتشال شقيقين بشاطئ الصفا في الإسكندرية

لقي شقيقان مصرعهما اليوم الخميس، غرقا داخل شاطئ الصفا المجاور لشاطئ النخيل في الإسكندرية، حيث تم انتشال جثتين الأولى لفتاة والثانية لشقيقها وذلك بعد ورد بلاغ بغرق 4 أشخاص بالشاطئ.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد غرق 4 أشخاص بشاطئ الصفا، على بعد أمتار من شاطئ النخيل، المعروف بـ "شاطئ الموت" بحي العجمي.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري – التابعة لإدارة الحماية المدنية - رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة كل من "غادة رجب حنفي" 19 عاما، وشقيقها "محمد رجب حنفي" 15 عاما، فيما يجرى البحث عن جثتين آخرين.

وقال الدكتور محمد أبو حمص، مدير مرفق الإسعاف، أنه ورد بلاغ بوجود 4 غرقي داخل شاطئ الصفا بغرب الإسكندرية، وتم إرسال السيارات حيث تمكن الغطاسون من إخراج جثتين

وأضاف "أبو حمص" أن سيارات الإسعاف نقلت الجثامين إلى مستشفى العامرية غربا، ومازالت في انتظار خروج باقي الجثامين.