انتخابات الخارج: انتهاء التصويت.. و"الهجرة": تقرير عن مسار الانتخابات

انتهت، اليوم، عملية تصويت المصريين فى الخارج لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تبدأ بالداخل، غدا، فيما تستعد وزارة الهجرة لإعداد تقرير عن العملية التصويتية بالخارج للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات تحت إشراف رؤساء اللجان، بتفريغ محتويات كل صندوق، وفضّ الأظرف بداخله، وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقوائم، ثم يفرز كل منها فى محضر مستقل، يثبت به نتيجة الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، ويوقع عليها رئيس وأعضاء وأمناء اللجنة.

وكانت عملية التصويت فى جولة الإعادة للمصريين بالخارج بدأت منذ الساعات الأولى صباح أمس، واستمرت على مدار يومى 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى فى الداخل غدا وبعد غد، وتعلن النتيجة يوم 16 من الشهر الحالى. وبالتزامن مع انطلاق ماراثون جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ فى التاسعة من صباح غد الثلاثاء، داخل مصر، تستعد الأحزاب لمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرف عمليات، وتشكيل فرق عمل تطوعية لمساعدة كبار السن وذوى الهمم فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

الأحزاب تشكل غرف عمليات لمراقبة اللجان اليوم.. و"التنسيقية": فرق عمل تطوعية لمساعدة كبار السن وذوى الهمم

وتبدأ اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إطلاق أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات، بعد أن حصلت على 1500 تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام وداخل اللجان، حيث تتابع «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى ستشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى. وتعقد التنسيقية مؤتمراً صحفياً، إضافة إلى تقارير المتابعة للعملية الانتخابية برمتها.

وقال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات التنسيقية، إن الغرفة ستتابع سير العملية الانتخابية لرصد انتظام التصويت والخروقات أمام وداخل اللجان، وتستمر حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات.