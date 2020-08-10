وزيرة الهجرة: هناك اهتمام كبير من المصريين فى الخارج بانتخابات الشيوخ

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها كانت تتوقع أن تنخفض الاستفسارات والاهتمام مع تطبيق النظام الجديد لتصويت المصريين بالخارج عبر البريد ومع هذه النوعية من الانتخابات: "المصري في الخارج بيحب ينزل مقر البعثة بالأعلام وبتبقى احتفالية وطنية جميلة جدا".

وأضافت الوزيرة خلال لقاء بتغطية التليفزيون المصري لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، أنه في ظل الظروف الاستثنائية يجري منع التجمعات بشكل عام، ليس فقط أمام مقرات البعثات الدبلوماسية، لافتة إلى أن هناك اهتماما كبيرا جدا من المصريين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما يعكسه الكم الكبير من الاستفسارات التي تتلقاها الوزارة.

وأشارت إلى أنها كانت تعتقد أن المصري بالخارج يهتم أكثر بانتخابات مجلس النواب، نظرا لأنه يوجد تمثيل لهم داخل المجلس، على عكس مجلس الشيوخ، ولكن دائما المصري بالخارج ما يفاجئ الدولة ويبهرها بوطنيته وولائه واهتمامه بالمشاركة في العمل السياسي، مؤكدة أن الملاحظات حول التصويت بالبريد سيجري الأخذ بها في الاعتبار استعدادا للانتخابات المقبلة.