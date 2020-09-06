"إعادة الشيوخ": المصريون في الخارج يصوتون اليوم وغرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة الانتخابات

تنطلق اليوم انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ للمصريين بالخارج وتستمر غداً، عن طريق البريد السريع، فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحاً حتى 9 مساء. وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، للمصريين بالخارج، التصويت عن طريق البريد السريع وإرساله إلى مقر البعثة الدبلوماسية فى أكثر من 140 سفارة وقنصلية على مستوى العالم.

"الوطنية للانتخابات": لا خروقات لـ"الصمت" ورصدنا التزاماً بضوابط الدعاية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألزمت المصريين بالخارج أن يقوم كل ناخب بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد تسجيل الناخب بياناته ورقمه القومى إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل سرياً ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أى شخص عليه حتى انتهاء العملية الانتخابية. كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنه لن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى للمصريين بالخارج، خلال جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت الهيئة أن المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة فى الفترة التى حددتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو، هم من يحق لهم التصويت خلال جولة الإعادة عبر البريد السريع. وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ بالخارج، بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال تخصيص ‏بريد إلكترونى وكذلك عن طريق خدمة الواتساب.

"مكرم": فريق الوزارة يعمل على استقبال استفسارات الناخبين

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة فى التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر.

مصريو الخارج يلجأون إلى ذويهم فى مصر طلباً للمشورة

ووفقاً للقانون فإن لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردى والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

كما أطلقت وزارة الهجرة تطبيق «كلم مصر» الإلكترونى الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة، سواء بنظام Andriod أو IOS، حيث إنه سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت فى الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ، فى الدوائر الفردية، والتى جاءت فى أغلبها منافسة بين 7 أحزاب هى: مستقبل وطن، والنور، وحماة الوطن، والاتحاد، والمؤتمر، والحركة الوطنية، والشعب الجمهورى، و16 مرشحاً مستقلاً، كما اشتعلت المنافسة على دوائر محافظات الصعيد.

وشهدت الأيام السابقة تواصل عدد كبير من المصريين بالخارج مع أهاليهم بقرى ومناطق مصر لمعرفة المرشحين ومن الأفضل من وجهة نظرهم، حيث تجرى الإعادة اليوم خارج مصر ويصعب على كثير من المصريين فى الخارج معرفة المرشحين الذين يقومون بانتخابهم، نظراً لضغط الوقت وعدم وجود دعاية كافية عن المرشحين فى الخارج، ما يضطر أبناء مصر فى الخارج للتواصل مع أسرهم لمعرفة أبرز المرشحين فى كل دائرة.

مسئول الجالية المصرية بالبحرين: حملات توعية للتعريف بالمرشحين وأهمية المشاركة

وأوضح رامى علم الدين، مسئول الجالية المصرية فى مملكة البحرين، أن جهوداً كبيرة يبذلها أبناء مصر فى الخارج لتوعية المقيمين بأهمية المشاركة فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، وضرورة الظهور بمظهر لائق كوننا سفراء لمصر حول العالم، مؤكداً أن كثيراً من المصريين فى الخارج لا يعرفون معلومات كافية عن المرشحين، وهو ما نعمل على مساعدتهم فيه، من خلال الاستعانة بموقع الوطنية للانتخابات، وتوضيح أبرز المرشحين فى كل دائرة على صفحات المصريين فى الخارج.

وأشاد «علم الدين» بدور السفارة المصرية برئاسة السفير ياسر شعبان، الذى أصدر تعليمات بتفعيل الخط الساخن والطوارئ للرد على كافة الاستفسارات وإرشاد المقيمين لتسهيل العملية الانتخابية وطريقة تصويت البريد السليمة. وبدأت غرفة المتابعة والعمليات بالتنسيقية والأحزاب متابعة عملية التصويت على مدار الساعة وسط دعوات للحشد والمشاركة.

وفى إطار انتخابات الداخل أكدت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا توجد أى خروقات حتى الآن للصمت الانتخابى الذى بدأ أمس، وأن هناك التزاماً حتى الآن من الأحزاب والمستقلين، حيث لم تصل للهيئة أى شكاوى وتوجد لجنة للمراقبة تتابع الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة. وأكد المستشار ثروت عامر، رئيس لجنة الانتخابات فى المنوفية، أن 619 لجنة فرعية يتم التصويت فيها من قبل الناخبين فى مراكز ومدن محافظة المنوفية فى جولة الإعادة، مؤكداً أنه يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون بين اللجنة ومحافظ المنوفية ومديرية الأمن ورئيس محكمة شبين الكوم. وأضاف رئيس لجنة الانتخابات فى المنوفية، لـ«الوطن»، أنه لم يتم تسجيل أى خروقات للصمت الانتخابى فى اليوم الأول للصمت الانتخابى، مؤكداً التزام كافة المرشحين بتعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات، مطالباً بضرورة مشاركة جميع الناخبين للتصويت فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم القانونى والدستورى بدون أى تأثير على رأيهم. وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنوفية، دورها فى التجهيزات النهائية داخل وأمام لجان الانتخابات من توفير مصادر الإنارة وتجهيز غرف الراحة والمبيت، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير اللجان بشكل مكثف لكل اللجان قبل تسليمها للجهات الأمنية والقضائية. وتشهد جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ فى المنوفية، منافسة بين مرشحى حزب مستقبل وطن محمود فريد شرارة، وهشام على الحاج على، فى مواجهة المهندس صلاح عبدالمعبود مرشح حزب النور، والدكتور حسن الخولى المرشح المستقل.