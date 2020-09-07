"كلنا معاك يا بطل" هاشتاج لدعم السيسي يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاج "كلنا معاك يا بطل"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشاد فيه المواطنون بأداء وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروعات العملاقة التي يطلقها من حين لآخر، والعمل بكل ما أوتي من قوة على رفعة الوطن.

وقال أحد المواطنين خلال تعليقه: "تسلم الأيادي يا ابن نيل بلادي، يا رافع راس ولادي، يا صاحب خير بلادي، يا مجدد مصانع منتجاتي، يا محطم تخطيط الأعادي، يا ناصف مظلوم بلادي، يا مرجع حق ولادي".

فيما علق آخر: "إوعى تبقى عدو لبلدك عشان مصلحة ليك وقفت أو أسعار سلعة أو خدمة زادت هم عايزينك تهدها وساعتها كل مصالحك ستنهار ومش حتلاقي ولا السلعة ولا الخدمة ولا الوطن من أساسه كلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقال آخر: "لو مش كلنا معاك يابطل هنبقي مع مين، هو حد عمل الصعب غيرك، الشعب المصرى فى ظهرك عشان بيحبوك، هو فيه حد عمل زيك، جبرت بخواطر أهلك وناسك وشايل هموم بلدك فوق كتافك ورافع راس بلدك في السماء".

وتابع أحد المواطنين: "هما زعلانين عشان مش عارفين يعملوا زيك، أصلهم خاينين والخيانة في دمهم، طبعا كلنا معاك إحنا ما صدقنا يبقى لينا سند، وفتح ملفات الفساد والفاسدين، كلنا معاك في ملفات مصر الخارجية كلها، كلنا معاك في دحر الإرهاب".

وعلق آخر: "أقسم بجلال الله بحبك في الله وواثق في كل كلمة بتخرج منك ولا أثق في حد تاني غيرك، الإخوان والفاسدين والحرامية ضد مصر والجيش والشعب والشرطة والإعلام وليس السيسي فقط، نحن الشعب المصري على العهد ياريس".

وتابع: "فوضناك وسنظل وراك ياسيسي، شوفنا الأمن والأمان والازدهار في عهدك ياسيسي، لا للفساد لا للإخوان لا للحرامية".