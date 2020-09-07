السيسي يصدق على فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب
كتب:
حسام أبو غزالة
09:07 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
مجلس النواب
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بفض دور الانعقاد الخامس بالفصل التشريعي لمجلس النواب.
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة مجلس النواب تقرر الآتي:
فض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، اعتبارا من يوم الأربعاء 7 محرم 1442 هجريا، الموافق 26 أغسطس 2020.
المادة الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.