عبير موسى: برلمان تونس لم يناقش الاتفاقات المشبوهة مع تركيا وقطر

أكدت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى المعارض، أمس، أن تونس لم تعد قادرة على تحمل الفوضى السياسية، مشيرة إلى أن بعض الأحزاب السياسية تسمح بعمل تنظيم «داعش» الإرهابى فى تونس، واتهمت رئيسة الحزب الدستورى، فى مؤتمر صحفى، بعض الأحزاب السياسية بالتخابر مع جهات أجنبية، مضيفة: البرلمان لم يناقش الاتفاقات المشبوهة مع تركيا وقطر.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن قوات الأمن تمكنت من القبض على 7 بينهم زوجة أحد منفذى العملية الإرهابية فى سوسة، وصرح الناطق الرسمى للنيابة العمومية لمكافحة الإرهاب سفيان السليطى بأن من بين الموقوفين زوجة أحد منفذى الهجوم بالإضافة لشقيقى إرهابى ثان «أصيل مكثر» من ولاية سليانة، وأضاف «السليطى» أنه تم إيقاف 3 عناصر استقطاب، ووفق نفس المصدر لا تزال الأبحاث متواصلة بفرقة الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب بالعوينة بإشراف النيابة العمومية.

وأدان الاتحاد العام التونسى للشغل «خطاب الكراهية والتحريض الذى تمارسه أطراف سياسية تستغل الديمقراطية للتجييش وبث الفتنة»، وذلك فى بيان صدر عن مكتبه التنفيذى، تعليقاً على الهجوم الإرهابى الذى حدث فى سوسة أمس الأول، كما طالب النيابة بفتح تحقيق فى بعض التصريحات التى تعتبر العملية الإرهابية عملية مخابراتية لتبييض الإرهاب وتبرير جرائم عصابات الإرهابيين.

مصر تدين الهجوم الإرهابى على أمن الحرس الوطنى

وأدانت مصر، فى بيان أصدرته وزارة الخارجية أمس، الهجوم الإرهابى الذى استهدف فردَى أمن بالحرس الوطنى فى مدينة سوسة التونسية، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر. ونقل البيان تعازى مصر إلى تونس الشقيقة وأسرة الضحية، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصاب، مؤكداً رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.