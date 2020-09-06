اليونان: تركيا ليست دولة عظمى ومستعدون لحربها

شدد وزير التنمية اليوناني، أدونيس جورجيادس، على أن أثينا لا تخاف من نزاع محتل مع تركيا، على خلفية التصعيد الحاد للتوتر بين الطرفين في شرق البحر المتوسط.

ونقل موقع "Greek City Times"، اليوم، عن الوزير جورجيادس إبداءه قناعته بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يخضع للتوهم المستمر"، مضيفا: "إطلاق تهديدات بشن حروب وإراقة أنهار من الدم في فرنسا أو إهانة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون بهذه الطريقة، يجب أن يستدعي قلقا بالغا لدى المواطنين الأتراك، لأنه يخرج عن نطاق الأعراف الدبلوماسية والسياسية"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وتابع الوزير أن أردوغان يطمح دون أدنى شك إلى إحياء الإمبراطورية العثمانية، محذرا أنقرة من ارتكاب خطأ من خلال التقليل من مستوى استعداد أثينا للدفاع عن مصالحها.

وقال إن من يعتقد أن اليونان تشعر بالخوف يقترف "خطأ جسيما"، مشيرا إلى أن الأسطول اليوناني في بحر إيجه شهد في الأيام الـ35 الأخيرة أكبر استنفار منذ عقود.

وشدد الوزير على أن "هذه الخطوة أدت إلى رفع مستوى التأهب القتالي للجيش اليوناني بشكل حاد وجعل اليونان أكثر استعدادا لسيناريو الحرب مما كان يعتقد كثيرون".

وذكر جورجيادس أن اليونان خيبت آمال من كان يعتقد أنها ستنهار تحت ضغوط "الضجة التركية"، مشيرا إلى أن تركيا تواجه الآن مشكلة داخلية كبيرة، وهي أن "جزء كبيرا من مواطنيها لا يدركون أن كل ذلك يضر بحياتهم".

وتابع: "الأمور ليست سهلة بالنسبة للسيد أردوغان، لأن تركيا ليست دولة عظمى كما يعتقد كثيرون. وهي دولة قوية وتستحق الاحترام، وستظل جارتنا إلى الأبد، لكننا لا نخشى منها. ولن نرضخ للتهديدات ولن نتنازل عما هو تابع لنا".

ودعا الوزير اليوناني تركيا إلى إدراك هذه الحقيقة كي يكون هناك "مستقبل جيد وسلمي" لدى كلا الشعبين.